Grosse épreuve pour une star du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il a beau être un phénomène du PSG ainsi que de l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’en demeure pas moins un jeune homme de 18 ans. Et le milieu de terrain parisien est d’ailleurs en train de passer les épreuves du baccalauréat, une étape majeure à ses yeux malgré son statut de footballeur professionnel.

On ne présente plus Warren Zaïre-Emery, qui a réussi à se faire une place de titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG. Et le jeune titi a même été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, même s’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu pendant la compétition. Une autre échéance majeure attend le jeune crack du PSG

Zaïre-Emery en plein bac

L’EQUIPE annonce en effet que Zaïre-Emery passe son baccalauréat STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) cette semaine. Un report lui avait été attribué en juin dernier en raison de sa participation à l’Euro avec l’équipe de France.

« Beaucoup de choses à aller chercher »

Le 13 mai dernier, au micro de TF1, le milieu de terrain du PSG affichait des ambitions XXL avec toutes les échéances majeures qui l’attendaient : « L'Euro, les JO, le bac, j'ai beaucoup de choses à aller chercher ». Les deux premiers objectifs ont donc été un échec, reste à savoir s’il aura plus de réussite au baccalauréat.