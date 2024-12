Gros coup de gueule au PSG !

Jean de Teyssière

Les images ont rapidement fait le tour du monde. A la 18ème minute de jeu, Wilfried Singo est au duel avec Gianluigi Donnarumma et percute son visage avec sa semelle. Si c’est évidemment involontaire, la violence du choc aurait dû valoir carton rouge d’après plusieurs joueurs du PSG, en colère après la rencontre, comme Gonçalo Ramos.

Lors du match avancé de la 14ème journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait au stade Louis-II pour y affronter l’AS Monaco. La victoire spectaculaire 4-2 du PSG a été marquée par le gros point noir de la soirée avec la sortie sur blessure de Gianluigi Donnarumma, violemment percuté par Wilfried Singo. Le visage tuméfié, le portier italien s’est fait poser dix agrafes sur la joue droite, preuve de la violence du choc.

«Ne pas mettre rouge, c’est fort»

Après la rencontre remportée par le PSG face à l’AS Monaco (4-2), le sujet du soir était évidemment la blessure impressionnante de Gianluigi Donnarumma. Le capitaine du PSG, Marquinhos, s’était indigné en zone mixte : « Je ne sais pas si l'arbitre était mal placé, mais il fallait que la VAR soir appelée, il faut protéger les joueurs. Dans une situation comme celle-ci ne pas mettre rouge, c'est fort. »

«Ils n’ont pas protégé Donnarumma»

Après le capitaine du PSG, c’est un autre joueur parisien qui a critiqué l’arbitrage de François Letexier. Dans des propos rapportés par RMC Sport, Gonçalo Ramos était dans l’incompréhension la plus totale : « Je pense que tout le monde a vu son visage. Je ne sais pas comment c’est possible que ça ne soit pas un carton rouge. L’arbitre a un seul travail, c’est de protéger les joueurs. Et ce n’est pas moi où les joueurs qui le disons, ils nous l’ont dit au début de la saison. Qu’ils devaient protéger les joueurs. Et aujourd’hui, ils n’ont pas protégé Donnarumma. »