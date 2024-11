Frayeur au PSG, il dénonce un problème avec Barcola

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola n'a pas inscrit le moindre but en Ligue des Champions. Et pourtant, l'ailier gauche du PSG est le meilleur buteur de la Ligue 1 aujourd'hui, avec 10 réalisations en 11 journées. Selon Eric Di Meco, Bradley Barcola est tendre et maladroit sur la scène européenne.

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG, Luis Enrique peut compter sur Bradley Barcola pour empiler les réalisations, du moins en Ligue 1. En effet, le numéro 29 rouge et bleu est l'actuel meilleur buteur du championnat, ayant marqué à 10 reprises en 11 rencontres joués. Toutefois, Bradley Barcola n'a pas du tout la même réussite en Ligue des Champions.

Barcola n'a pas marqué en Ligue des Champions

Depuis le début de l'exercice 2024-2025, le PSG peine à faire trembler les filets adverses en Ligue des Champions, n'ayant inscrit que trois buts en quatre journées, dont un contre son camp. De son côté, Bradley Barcola n'a pas encore marqué en C1 cette saison. Un problème souligné par Eric Di Meco ce lundi.

«Il est très maladroit»

« Le problème du PSG en Ligue des Champions, c'est qu'il est tendre au milieu, voire même devant, sur les ailes. Regarde le petit Barcola, il est meilleur buteur du championnat, mais il a du mal à mettre des buts en Ligue des Champions. Il est très maladroit. Donc, c'est qu'il y a un cran supérieur, et peut-être qu'il n'y a pas assez de joueurs capables de le passer. Le PSG doit avoir l'ambition d'aller au bout, mais je pense que le gap est trop grand, ce qui ne sera pas le cas dans les années à venir, parce que le groupe est jeune », a jugé Eric Di Meco, ancien arrière gauche de l'OM, dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport). Reste à savoir quand Bradley Barcola débloquera son compteur en Ligue des Champions cette saison.