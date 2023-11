Excellente nouvelle pour le PSG ?

Axel Cornic

Après la désillusion de Newcastle (4-1), le Paris Saint-German a su réagir de la meilleure des façons en Ligue des Champions en battant largement l’AC Milan (3-0) et prenant la tête du groupe F. Mais il va falloir confirmer ce mardi 7 novembre, avec un déplacement dans l’antre de San Siro qui s’annonce bouillant.

Les hommes de Luis Enrique se sont fait peur en Ligue des Champions, même si cette compétition ne semble plus être la priorité affichée par les dirigeants. Mais cela n’a duré que quelques instants, puisque le PSG a su remettre les choses au clair en battant l’AC Milan sur sa pelouse du Parc des Princes et relançant donc sa saison européenne.

« Le prochain match contre le PSG sera décisif »

Il reste toutefois encore des rendez-vous importants, en commençant par celui de ce mardi, avec l’AC Milan qui semble déterminé à prendre sa revanche. « Le prochain match contre le PSG sera décisif et nous essaierons de faire mieux que ce soir » avait lancé l’entraineur milanais Stefano Pioli, tout de suite après la défaite contre le PSG. « Je pense que nous avons vu des choses positives, mais sur le plan technique nous devons absolument être plus précis, plus efficaces ».

Theo Hernandez forfait ?