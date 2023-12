Drame au PSG, cette surprise a tout changé

Amadou Diawara

A la fin du mois de mai, Sergio Rico a été victime d'un terrible accident avec un cheval. Un accident qui aurait pu lui couter la vie. Pour compenser la longue absence du portier espagnol, le PSG a décidé de recruter Arnau Tenas. Et l'ancien gardien du FC Barcelone a fait forte impression pour ses débuts au PSG. A tel point qu'il pourrait menacer Gianluigi Donnarumma pour le poste de portier numéro un.

Le PSG a retenu son souffle à la fin du mois de mai. En effet, Sergio Rico a frôlé la mort à cause d'un terrible accident avec un cheval. Mais finalement, le gardien du PSG s'en est sorti. Alors qu'il espère pouvoir rejouer un jour avec le PSG, Luis Campos lui a trouvé un remplaçant pour compenser sa longue absence. En effet, le conseiller football du PSG a recruté Arnau Tenas librement et gratuitement, profitant de la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin dernier.

Après le drame Rico, le PSG a recruté Tenas

Alors qu'il n'avait jamais joué avec l'équipe première du FC Barcelone, Arnau Tenas a fait ses débuts en pro avec le PSG. En effet, le gardien espagnol de 22 ans a profité de l'expulsion de Gianluigi Donnarumma face au Havre (2-0, le 3 décembre) et de la blessure de Keylor Navas pour emmagasiner du temps de jeu avec son nouveau club.

Donnarumma déjà menacé par Tenas ?

Plus précisément, Arnau Tenas est entré à la dixième minute de jeu face au HAC, avant d'être titularisé les deux matchs suivants en Ligue 1 : contre le FC Nantes le 9 décembre (2-1) et face au LOSC (1-1) le 17 décembre. Et à chacune de ses sorties, le numéro 80 du PSG a fait forte impression. A tel point que certains se demandent s'il ne devrait pas prendre la place de Gianluigi Donnarumma en tant que gardien numéro un. Impérial sur sa ligne cette saison, l'Italien a réalisé plusieurs bourdes ballon au pied. Et malheureusement pour lui, Arnau Tenas est très habile avec ses membres inférieurs, ayant aussi réalisé de grands arrêts lorsqu'il a été utilisé dernièrement. Reste à savoir si Luis Enrique osera remplacer Gianluigi Donnarumma par sa recrue estivale.