Dopage au PSG ? Les intrigantes injections !

Président du PSG pendant quelques mois, Charles Biétry a surtout connu une longue carrière de journaliste sportif. Au cours de celle-ci, il a ainsi pu couvrir de nombreuses rencontres, y compris celles du club de la capitale. C'est notamment en marge de l'une d'entre elles que Biétry a vécu un moment particulier, remarquant des traces d'injections intrigantes chez les joueurs du PSG.

A 81 ans, Charles Biétry publie un livre intitulé « La Dernière Vague ». L'occasion pour l'ancien journaliste sportif de revenir sur certains moments qu'il a pu vivre durant sa carrière passée à couvrir de nombreux matchs de football. L'Equipe a ainsi rapporté certains extraits de cet ouvrage et un passage fait notamment référence à un match du PSG durant lequel Biétry avait repéré des injections suspectes chez les Parisiens.

« Tous avaient un pansement à l'intérieur du coude, trace d'une injection qui avait été cachée »

« Un soir d'été au Parc des Princes. L'échauffement des joueurs parisiens s'achevait, chacun était en sueur et les maillots à manches longues n'arrangeaient rien. Rentrés au vestiaire, tous les joueurs s'empressèrent d'enfiler des maillots à manches courtes. (...) La scène est ancienne, Canal n'existait pas, et je me suis aperçu soudain que tous avaient un pansement à l'intérieur du coude, trace d'une injection qui avait été cachée par les manches longues », raconte dans un premier temps Charles Biétry.

« Il ne s'agissait bien sûr pas de masquer du dopage, mais seulement une piqûre de vitamines »

Etait-il alors question de dopage chez les joueurs du PSG ? Pas du tout si l'on en croit la suite de l'histoire comptée par Charles Biétry. « J'en ai fait la remarque au coach de l'époque qui a blêmi et a fait rentrer tout son groupe au vestiaire pour enfiler à nouveau des maillots à manches longues. Il ne s'agissait bien sûr pas de masquer du dopage, mais seulement une piqûre de vitamines », a alors expliqué celui qui a également été président du PSG pendant quelques mois.