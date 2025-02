Divorce au PSG : Le coup de fil du patron est attendu !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani retrouve la joie des terrains et du temps de jeu à la Juventus. Ce qu'il n'avait plus au PSG sous Luis Enrique. Au terme de son prêt à la fin de la saison, la Vieille Dame souhaitera le conserver comme l'a souligné le directeur sportif de la Juve. Il faudrait cependant que le Paris Saint-Germain reprenne les négociations.

Au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani n'avait clairement plus la cote. Luis Enrique ne l'avait plus utilisé depuis le déplacement à Auxerre (0-0) le 6 décembre 2024 jusqu'à son départ en prêt sans option d'achat à la Juventus le 23 janvier dernier. A la Vieille Dame, l'international français a retrouvé le sourire. En attestent ses 5 buts marqués lors de ses 3 premières sorties avec le club bianconero.

«Il n'y a pas eu de contacts avec le PSG récemment»

Et quand bien même aucune option d'achat n'ait été convenue entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juve, la volonté du club italien est de poursuivre sa reconstruction avec Randal Kolo Muani comme Cristiano Giuntoli l'a révélé à Sky Sport mercredi soir. « Nous sommes sur la bonne voie, nous limitons beaucoup de dépenses et nous nous développons d'un point de vue technique grâce à de nombreux jeunes joueurs. Nous sommes en train d'équilibrer la compétitivité et la durabilité. L'avenir de Kolo Muani ? Il n'y a pas eu de contacts avec le PSG récemment ».

«Le garçon a un grand désir de rester avec nous et nous voulons le garder»

« Mais il y a d'excellentes relations entre nos deux clubs, le garçon a un grand désir de rester avec nous et nous voulons le garder, donc nous sommes très confiants pour l'avenir ». a conclu le directeur sportif de la Juventus à la télévision italienne. Il n'y a plus qu'à trouver un terrain d'entente entre le PSG et la Juventus sur l'indemnité de l'éventuel transfert de Randal Kolo Muani.