«Digne d’un film d’espionnage» : Les incroyables révélations sur Mbappé et le PSG

Kylian Mbappé serait impliqué dans une enquête pour « viol et agression sexuelle » après son passage en Suède la semaine dernière. Ce lundi, l’international français a dénoncé des « fake news » le concernant, sous entendant que le PSG était derrière ces fuites. Ce qui n’étonnerait pas Daniel Riolo.

Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour « viol et agression sexuelle ». Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 dans un hôtel de Stockholm où se trouvait le capitaine de l’équipe de France. Avant d’être directement cité dans l’affaire, Kylian Mbappé s’était déjà dit victime d’une « fake news », ironisant l’utilisation de son nom dans une telle affaire à la veille de l’audience devant la LFP concernant son litige financier avec le PSG : « Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard ». Dans l’émission Estelle Midi, Daniel Riolo est resté très prudent au sujet des dernières révélations sur le joueur du Real Madrid, dénonçant un environnement toxique en relation avec le PSG autour du joueur.

« Ces personnes qui dirigent le PSG sont un grand danger »

« Ces personnes qui dirigent le PSG sont un grand danger, et c’est très dur de parler d’eux et d’enquêter sur eux parce que ce sont des gens dangereux, affirme le journaliste de RMC. Je le dis, ce sont des gens dangereux. Ce qu’ils font et ce qu’ils sont capables de faire, ce qu’ils ont déjà fait avec l’armée numérique, il y a un homme qui est dédié à ça, qui s’occupe de salir des réputations en se servant de personnes qui sont alimentées sur les réseaux sociaux en informations ou fausses informations pour salir les gens. C’est un environnement autour de Mbappé qui est absolument digne d’un film d’espionnage. »

« L’avortement s’est fait, il n’y a pas eu d’argent versé à la fille »

Daniel Riolo prend en exemple un épisode personnel de la vie de Kylian Mbappé ressorti sur les réseaux sociaux ces dernières heures. « Il y a une affaire qui est révélée ce matin sur Twitter. Nous, on a refusé d’en parler pendant des mois car c’était de l’ordre de la vie privée. L’histoire de 2021, de cette femme/fille qui est tombée enceinte après une relation avec Kylian Mbappé. Comme ça peut arriver, enfant non désiré, et ils ont décidé d’un avortement. Il s’est tourné vers le club et une personne au club chargée d’une forme d’intendance pour, en gros, faciliter la chose à l’hôpital américain. Ça s’est fait, il n’y a pas eu d’argent versé à la fille, révèle Daniel Riolo. Les gens peuvent peut-être trouver ça pas bien moralement, mais n’empêche qu’il n’y a pas de jugement moral. C’est pour ça qu’on n'en a pas parlé. Si j’évoque ça, c’est parce que Twitter l’a révélé ce matin et je sais que c’est vrai. »

Mbappé victime d’un chantage du PSG ?

Le journaliste de l’After Foot affirme que le PSG se serait servi de cette affaire privée dans le cadre des négociations pour sa prolongation en 2022 : « Il y a eu une prolongation de contrat de mise dans le chantage. Et ce chantage, qui a été alimenté à l’époque, pas par le PSG et la structure club foot, mais par la structure de Nasser Al-Khelaïfi, de ses hommes et de l’armée numérique. Ce chantage qui a eu lieu par le biais d’adjoints d’Al-Khelaïfi pour lui dire ‘on va révéler l’affaire’, et lui n’avait pas envie que ce soit révélé car il ne voulait pas que ça salisse son image ».