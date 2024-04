Deschamps à fond sur une piste du PSG ?

Alexis Brunet

Leny Yoro impressionne toute la Ligue 1 cette saison. Le Français collectionne les bonnes performances, et il est déjà devenu un taulier du LOSC. Des bonnes prestations qui ont attiré les regards du PSG, mais aussi du Real Madrid. Didier des Champs garderait aussi un œil sur le défenseur, et il pourrait être une surprise de la liste du sélectionneur, pour le prochain Euro.

Le championnat de France a l'habitude de voir briller des jeunes joueurs, chaque saison. Leny Yoro en est le parfait exemple. Le Français impressionne en défense avec Lille, et il a fait preuve d'une grande maturité, à seulement 18 ans.

Le Real Madrid et le PSG suivent Yoro

Il est probable que le talent de Leny Yoro soit rapidement trop grand pour le LOSC. Le Real Madrid et le PSG seraient d'ailleurs partants pour récupérer le Français, dès l'été prochain. D'après les informations de Marca , c'est le club espagnol qui serait favori, car il aurait les faveurs du défenseur. Toutefois, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos tentera de nouveau d'attirer Yoro à Paris, l'été prochain.

Deschamps surveille Yoro