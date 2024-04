Mbappé - PSG : La presse espagnole balance sur son clash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sorti peu avant l'heure de jeu lors de la rencontre face à l'OM dimanche soir (victoire 0-2), Kylian Mbappé est apparu agacé. Une nouvelle fois, le joueur français n'a pas disputé l'intégralité d'un match, ce qui pourrait avoir un impact sur sa chasse aux records. A en croire la presse espagnole, le tricolore tenterait de conserver une relations saine avec Luis Enrique, malgré la situation.

Nouvel épisode dans la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Malgré le prestige du rendez-vous, le coach du PSG a décidé de faire sortir le joueur français peu avant l'heure de jeu lors de la rencontre face à l'OM. Apparu agacé, le capitaine du club parisien est rentré directement dans les vestiaires en compagnie d'Ousmane Dembélé.

La presse espagnole évoque l'autorité de Luis Enrique

Nul doute que la situation ne convient pas à Mbappé. Mais à quelques semaines de son départ du PSG, le champion du monde 2018 veut faire bonne figure et conserver une relation cordiale avec son entraîneur. « Les informations que je possède sur leur relation sont correctes et professionnelles, car ils ont pour objectif de tout gagner au cours de ces deux mois. Dans ce sens, ils savent qu'ils doivent se comprendre » a confié Dani Gil, journaliste espagnol.

