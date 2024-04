PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé est apparu très agacé au moment de céder sa place dimanche soir face à l'OM. Présent en conférence de presse lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, il avait pourtant assuré que rien ne le perturbait ces derniers temps mais son attitude démontre tout le contraire. Ainsi, Jérôme Rothen aimerait qu'il clarifie les choses.

« Moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances tu vois un gars perturbé ? Ce qui se passe en dehors on s'en fout. Je suis concentré sur le prochain match, on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai gardé mon objectif qui était d'être performant et je l'ai été dans les matchs qui comptent. Mon objectif c'est d'être performant dans les matchs qui comptent, ce qui se passe en dehors c'est en dehors et je ne suis pas responsable des dire ou des pensées des gens. » A écouter ces mots prononcés lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé avait mis les choses au clair sur sa situation. Pas perturbé par son avenir selon ses dires, Mbappé l'est certainement pour une autre raison, comme les choix de Luis Enrique notamment.

«Incroyable», un joueur du PSG fait halluciner l'OM https://t.co/uqBM0FSW0k pic.twitter.com/rDLW6bqD8G — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Les grands joueurs, venez vous expliquer»

Remplacé à l'heure de jeu, l'attaquant du PSG a publié un post énigmatique sur Instagram après la rencontre face à l'OM qui laisse supposer qu'il n'a pas apprécié la décision de son entraineur. Jérôme Rothen aimerait ainsi qu'il prenne la parole pour éviter ce genre de situations gênantes.

«Ce serait bien aussi de venir dire ce qui vous tracasse»