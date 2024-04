PSG : Avantage Barcelone ? Il balance !

Thomas Bourseau

Le PSG va une nouvelle fois, la cinquième en phase à élimination directe de Ligue des champions, croiser la route du FC Barcelone le 10 avril prochain pour le compte du 1/4 de finale aller de C1 au Parc des princes. D’ici-là, le Paris Saint-Germain aura disputé une demi-finale de Coupe de France et un match de championnat. Au contraire du FC Barcelone qui bénéficie d’une période de repos de dix jours, un luxe pour Roland Courbis.

Le FC Barcelone reste sur quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, dont une démonstration sur la pelouse de l’Atletico de Madrid le 17 mars dernier (3-0) et un succès à Montjuic samedi face à Las Palmas (1-0). De bon augure pour les Catalans à l’approche du déplacement à Paris le 10 avril prochain pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions.

Le PSG va enchaîner deux matchs en trois jours, Barcelone au repos

Et contrairement au PSG qui va enchaîner deux matchs en trois jours ce mercredi en demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais et la réception de Clermont le 6 avril prochain en Ligue 1, le FC Barcelone ne vont tout simplement pas jouer jusqu’au choc en Ligue des champions.

Le Barça avantagé dans la préparation à propos du calendrier