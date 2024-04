Luis Enrique : PSG, OM... Cette annonce aurait pu être explosive !

Amadou Diawara

En quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG va défier le FC Barcelone de Xavi. Alors qu'il a été joueur et entraineur du Barça, Luis Enrique a fait part de son amour pour le club catalan lors d'un récente sortie, affirmant que plusieurs joueurs blaugrana pourraient être titulaires dans son équipe actuelle. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Daniel Riolo.

Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit se frotter au FC Barcelone de Xavi. En effet, le club de la capitale a rendez-vous avec le Barça le 10 avril au Parc des Princes et six jours plus tard au stade olympique Lluís Companys.

Luis Enrique a clamé son amour pour le Barça

Ancien pensionnaire du FC Barcelone, en tant que joueur et entraineur, Luis Enrique a déclaré sa flamme au club blaugrana dernièrement, avant d'affirmer que plusieurs joueurs de Xavi avaient le niveau pour être titulaires au PSG aujourd'hui. Une déclaration qui a provoquée la colère de Daniel Riolo.

«S’il avait dit ça à l’OM, ça retournait le stade»