Mbappé : Le PSG a l’avantage !

Dans quelques jours, le PSG affrontera le FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions. Pour Oscar Garcia, connaisseur de la Ligue 1 et ancien membre du club catalan, la formation parisienne part avec un léger avantage. La présence de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique est un atout non-négligeable selon lui.

J-8. Dans quelques jours, le PSG accueillera le FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions. L'occasion pour Kylian Mbappé de se rapprocher d'un titre en Ligue des champions, qui le fuit depuis son arrivée à Paris en 2017.

« Avec Mbappé, il y a une nette différence »

Pour Oscar Garcia, la présence de Mbappé offre un avantage de taille au PSG. « Mbappé est le joueur qui a le meilleur présent et le meilleur avenir immédiat dans le football, et cela signifie que le fait de l'avoir dans son équipe fait une nette différence par rapport aux autres » a confié l'ancien coach de l'ASSE et du Stade de Reims.

Le PSG un cran en-dessous Manchester City ?