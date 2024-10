Dembélé - PSG : Les deux chiffres qui font du bien !

Amadou Diawara

Malgré sa mise à l'écart contre Arsenal, Ousmane Dembélé affiche une forme étincelante avec le PSG ces dernières semaines. Sur les sept matchs disputés en Ligue 1, le numéro 10 parisien a été décisif durant six rencontres. De surcroit, Ousmane Dembélé était impliqué sur dix tirs au total face à l'OGC Nice ce dimanche soir.

Lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, ayant couté environ 50M€. Dans l'ombre de Kylian Mbappé la saison dernière, le numéro 10 parisien est plus en vu lors de cet exercice 2024-2025. En effet, Ousmane Dembélé a pris plus de poids sur le terrain, prenant le jeu du PSG à son compte et étant le véritable détonateur de son équipe. D'ailleurs, l'international français prend beaucoup plus ses responsabilités devant les cages adverses, tentant sa chance plus souvent et inscrivant davantage de buts qu'à accoutumé.

PSG : Luis Enrique fait une victime à 90M€, il se justifie https://t.co/AMByK27srQ — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Dembélé est presque toujours décisif

Sans Ousmane Dembélé, mis à l'écart par Luis Enrique, le PSG s'est incliné face à Arsenal mardi soir à l'Etihad Stadium. Après ce rendez-vous de Ligue des Champions, l'attaquant de 27 ans a fait son retour dans le groupe de Luis Enrique, et ce, pour le déplacement à l'OGC Nice ce dimanche soir. Et Ousmane Dembélé était particulièrement en jambe lors de ce duel, même si le PSG a été tenu en échec (1-1).

Dembélé a fait souffrir l'OGC Nice

Lors de la confrontation entre le PSG et l'OGC Nice ce dimanche soir à l'Allianz Riviera, Ousmane Dembélé a été un véritable cauchemar pour la défense des Aiglons, même s'il n'a pas réussi à mener son équipe vers la victoire. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a été impliqué sur dix frappes du PSG, égalant ainsi son meilleur ratio en Ligue 1 avec le club parisien. Passeur décisif sur le but de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé est particulièrement en forme ces dernières semaines. Depuis le début de la saison, il n'y a qu'un seul match de championnat où il n'a pas été décisif, ayant inscrit quatre buts et délivré quatre offrandes en sept journée de Ligue 1.