Dembélé - Barcola : Du très lourd est annoncé au PSG !

Cette saison, avec le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont davantage responsabilisés au sein de l’attaque du PSG. Les deux ailiers français réalisent tous deux un très bon début de saison, et font mal aux défenses adverses. Pour un ancien formateur du numéro 10, ce duo est fondamental pour Luis Enrique à Paris.

Le PSG va chercher à retrouver sa bonne dynamique. Défait à Arsenal en Ligue des Champions mardi soir (2-0), le club de la capitale se rend sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche soir en clôture de la 7ème journée de Ligue 1 (20h45). Écarté en raison d’une mauvaise conduite, Ousmane Dembélé va être réintégré au sein du groupe de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé et Bradley Barcola rayonnent au PSG

Absent face à Arsenal, le numéro 10 parisien va faire beaucoup de bien à l’attaque francilienne. L’international Français est en pleine forme sur ce début de saison, tout comme son pendant sur l’aile gauche Bradley Barcola. Les deux hommes forment un duo d’ailiers redoutables au PSG, et se montrent très provocateurs. Ancien formateur d’Ousmane Dembélé à Rennes, Mathieu Le Scornet estime d’ailleurs que ce dernier ne dispose de quasiment aucun équivalent en termes de style de jeu en Europe.

« A part Doku, je ne lui vois pas d’égal en Europe »

« Dans son style dévastateur, à part Doku, je ne lui vois pas d’égal en Europe », a lâché le Scornet auprès du Parisien. Ce dernier apprécie également l’apport de Bradley Barcola : « Dembélé comme Barcola sont fondamentaux car l’équipe se cherche encore son attaquant. Il a compris qu’il devait être un élément performant quotidien et non sur des moments choisis. Il a envie d’être l’impact player du match. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il a un volume de dangerosité qui est de plus en plus marqué car la machine est bien huilée. Il est devenu impressionnant sur cet aspect. Indéniablement, une Ousmane dépendance se crée ».