Coup de gueule de Mbappé au PSG, il fait «vraiment la gueule» !

En 2017, à l'issue d'un OM-PSG, Kylian Mbappé n'avait pas été tendre avec les arbitres. En zone mixte, le désormais joueur du Real Madrid avait alors fait une sortie remarquée. Les propos de Mbappé ne sont ainsi pas passés inaperçus, mais voilà que cette déclaration n'a pas fait le bonheur de Yann Guérin, ancien attaché de presse du PSG.

Mécontent de l'arbitrage après un OM-PSG en 2017, Kylian Mbappé ne s'était pas retenu. En zone mixte, le Parisien, tout jeune, avait poussé un coup de gueule, lâchant sur l'arbitre du Classique : « Aujourd’hui, de un, il n’a pas été au niveau. Surtout, on ne peut pas discuter avec eux en fait ».

« Je fais vraiment la gueule »

Ancien attaché de presse du PSG, Yann Guérin était à côté de Kylian Mbappé quand il a tenu ces propos. Et comme expliqué sur le Twitch de RMC, il n'a clairement pas apprécié : « On ne me voit pas, je suis juste à côté je fais vraiment la gueule. Il ne devait pas s’arrêter en zone mixte, il s’arrête et il dit ça. Il ne me prévient pas. Tu es en live, tu ne peux pas arrêter le truc ».

« Il dit tout et n'importe quoi »

« Il se contredit plein de fois, on sent que c’est encore un jeune joueur. Aujourd’hui, il ne ferait plus cette erreur là. Il dit tout et n’importe quoi. Il dit certaines vérités, ce qu’il pense, mais là, ça crée des problèmes. Quel type de problème ? Pour l’image du club. Tu ne peux pas critiquer un arbitre publiquement comme ça, surtout quand tu as 17 ans. Ce n’est pas le lieu de faire ça », a-t-il précisé sur le coup de gueule de Mbappé.