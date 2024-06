Clash au PSG, il interpelle le Qatar !

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs mois, les dirigeants qataris du PSG évaluent des projets de construction d’un nouveau stade. Car cela fait plusieurs années que ces derniers ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. De son côté, la municipalité en a remis une couche à ce sujet ce vendredi.

Les supporters du PSG vivent-ils leurs dernières années au Parc des Princes ? Alors que la direction qatarienne du club parisien et la mairie de Paris n’ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente pour le rachat de la mythique enceinte des Rouge et Bleu , les propriétaires parisiens ont affirmé vouloir « bouger » du Parc.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Une tribune signée par des supporters du PSG alerte la mairie de Paris

Ce jeudi, de nombreux supporters du PSG ont cependant signé une tribune, clamant haut et fort leur volonté de rester du côté du Parc des Princes. « L’aura d’un club ne se mesure pas uniquement à son chiffre d’affaires et au potentiel commercial de ses vedettes. C’est aussi, et surtout, une affaire de passion et de transmission. D’identité, aussi. Or le Paris SG a la sienne, à jamais indissociable du Parc. Partir serait une déchirure. Comment imaginer le principal club parisien évoluant hors de la capitale, même à quelques kilomètres ? » , peut-on lire dans cette dernière, publiée ce jeudi sur Le Monde . D’après les informations de RMC Sport , la mairie de Paris, qui partage la même volonté que les supporters signataires de cette tribune, va convier ces derniers à une réunion afin d’y évoquer le sujet de vive voix.

« Il y a des solutions techniques qui ne sont pas la vente directe puisque ça, on s'est prononcé clairement »