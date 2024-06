PSG : Riolo dézingue encore Al-Khelaïfi !

La rédaction

Jeudi soir en direct sur les ondes de RMC Sport, dans l'After Foot, Daniel Riolo s’en est pris une nouvelle fois au président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. L'éditorialiste critique notamment sa gestion du cas Kylian Mbappé ces dernières années, et du PSG plus de manière plus globale. Et il ne compte pas s'arrêter de si tôt...

Dans l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a de nouveau exprimé son mécontentement à l'égard de Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain : « C'est le seul président qui laisse partir gratuitement un joueur qui valait peut-être 180M€, avec une gestion moisie », a-t-il déclaré. Riolo n'a pas mâché ses mots en critiquant la gestion financière et sportive du club, soulignant ce qu'il considère comme un manque de stratégie et de vision à long terme.

Mercato : Après le PSG, Messi répond cash sur l’avenir de Neymar https://t.co/wXwqyIVBrp pic.twitter.com/sKV5OoYnt9 — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

La communication au détriment des résultats

Riolo a également pointé du doigt l'efficacité de la communication du PSG, qui selon lui, réussit à détourner l'attention des supporters des problèmes de gestion. « Mais c'est parfait, la com' fonctionne puisqu'une très grande majorité des supporters du PSG sont derrière lui. Donc ça marche, bravo à lui » , a-t-il ironisé. Pour Riolo, cette maîtrise de la communication permet à Al-Khelaïfi de maintenir un soutien populaire malgré les erreurs qu'il perçoit dans la direction du club.

Un appel à la prise de conscience