C’est officiel, nouvelle menace pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG part logiquement grand favori pour le titre en Ligue 1, John Textor s’est fendu d’une sortie médiatique pour le moins surprenante à ce sujet mercredi après-midi. Le président américain de l’OL affiche désormais clairement ses ambitions de titre, et souhaite menacer le PSG pour la tête du classement en championnat. Explications.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club par le Qatar en 2011, seulement trois titres en Ligue 1 ont échappé aux pensionnaires du Parc des Princes : 2011 (Montpellier), 2017 (AS Monaco) et 2021 (LOSC). Le PSG repart dans la peau du grandissime favori pour cette saison qui démarre, et pourtant, un autre club de Ligue 1 se positionne officiellement comme nouveau concurrent des Franciliens pour la victoire finale en championnat : l’Olympique Lyonnais !

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

« Si on ne gagne pas le championnat, c’est un échec »

Interrogé en conférence de presse mercredi, John Textor a affiché des ambitions XXL pour cet exercice 2024-2025. Et le président de l’OL ne cache pas son envie de venir menacer le PSG dans les hauteurs du classement pour remporter le titre : « On peut avoir une belle saison sans atteindre ses objectifs. On peut renforcer l’objectif, grandir ensemble avec des belles perspectives pour l’avenir. Mais si on ne gagne pas le championnat, je pense que c’est un échec », indique Textor.

« Gagner contre le PSG »

Le dirigeant lyonnais poursuit en fixant un objectif de base plus raisonnable avec une qualification en Ligue des Champions : « Il y a deux matchs contre le PSG, il faut gagner au moins un de ces matchs. Ils ont une belle équipe, mais nous voulons terminer en haut du classement. Si nous ne sommes pas en Ligue des champions à l’issue de la saison, c’est un échec », lâche John Textor. Le ton est donné…