C’est «la haine» entre Mbappé et le PSG !

Après sept années passées ensemble, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont quittés dans le sang et les larmes. Un énorme conflit oppose en effet les deux camps, avec notamment un litige concernant une somme totale de 55M€ relative à des salaires et primes non versées par le club parisien.

Il a marqué l’histoire du PSG, mais Kylian Mbappé n’a pas vraiment laissé un grand souvenir dans son ancien club. C’est surtout le cas auprès de la direction, puisque depuis un an des vives tensions sont évoquées, surtout avec le président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG : C’est le drame après son départ, Neymar finit en larmes ! https://t.co/mASAOtECBj pic.twitter.com/bI1p4kJW4H — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« On remarque que ça ne se passe jamais bien au PSG »

Pour Romain Molina, la star française qui évolue au Real Madrid n’est que le dernier échec d’une longue série. « Les adieux de beaucoup de joueurs avec le PSG, ça a été un désastre. Rabiot, Ben Arfa, Thiago Silva... on remarque que ça ne se passe jamais bien » a révélé le journaliste, sur la chaîne YouTube Colinterview.

« Le degré de haine entre Mbappé, le PSG et surtout Nasser Al-Khelaïfi a atteint des stades inimaginables »

Pourtant, dans le cas de Kylian Mbappé, les choses semblent véritablement avoir atteint des extrêmes avec le PSG et son président, Nasser Al-Khelaïfi. « Le degré de haine entre Mbappé, le PSG et surtout Nasser Al-Khelaïfi a atteint des stades inimaginables » a assuré Romain Molina, qui a récemment évoqué des sombres histoires de chantage entre les deux hommes.