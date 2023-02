C’est la crise au PSG, sa tête est réclamée

Pierrick Levallet

À l'approche du choc contre le Bayern Munich, le PSG avait droit à son premier test face à l'OM ce mercredi. Les hommes de Christophe Galtier ont buté sur des Marseillais plus hargneux et se sont inclinés (2-1). La situation devient alarmante dans la capitale. Chez les supporters parisiens, on réclame d'ailleurs la tête de Christophe Galtier.

Ce mercredi, le PSG a pris une gifle qui a eu des allures de retour à la réalité. À quelques jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale avait son premier test face à l’OM en Coupe de France. Et les hommes d’Igor Tudor se sont imposés (2-1) avec la manière. Le PSG a semblé dépassé dans tous les compartiments du jeu. Cette défaite confirme ce qui se profilait ces dernières semaines.

Le PSG n’y arrive plus, Galtier dans la tourmente

Depuis le retour de la Coupe du monde, rien ne va plus au PSG. Invaincu durant la première partie de saison, le club de la capitale a subi trois défaites en 2023, toutes à l'extérieur contre le RC Lens, Rennes, et l'OM, le tout en l’espace de neuf rencontres. Conséquence, les critiques s'abattent sur Christophe Galtier qui ne fait d’ailleurs plus l’unanimité chez les supporters.

Il faut licencier Galtier avec effet immédiat et le remplacer par un Zidane en mission commando je suis très sérieux — Eridan (@eridan75) February 8, 2023

Zidane, Guardiola... Les supporters réclament la tête de Galtier