Casse-tête imminent pour l’entraîneur du PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s'est bien renforcé, surtout dans le secteur défensif. Le club de la capitale s'est attaché les services de Lucas Hernandez et de Milan Skriniar, qui brillent en l'absence de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe. Néanmoins, le retour du latéral gauche portugais devrait provoquer un véritable casse-tête pour Luis Enrique.

Le mercato s’est révélé plutôt mouvementé pour le PSG cet été. Entre le feuilleton Kylian Mbappé, le transfert de Neymar et les départs d’autres indésirables, le club de la capitale a également eu le temps de se renforcer considérablement. Dans le secteur défensif, le PSG est allé chercher Lucas Hernandez et Milan Skriniar.

Lucas Hernandez et Skriniar brillent au PSG

Et en l’absence de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, les deux recrues parisiennes se montrent plutôt convaincantes sous les ordres de Luis Enrique. Lucas Hernandez est peu à peu en train de revenir à son meilleur niveau dans le couloir gauche. Milan Skriniar, lui, apporte une certaine sérénité aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Mais d’ici quelques jours, Luis Enrique pourrait être confronté à un premier casse-tête pour son onze.

Nuno Mendes revient, Luis Enrique va devoir faire un choix

Nuno Mendes ne devrait plus tarder à revenir de blessure. L’entraîneur du PSG devra donc lui faire de la place dans le couloir gauche, ce qui signifie que Lucas Hernandez pourrait être repositionné dans l’axe de la défense. Dans cette optique, Luis Enrique pourrait être amené à sacrifier Marquinhos ou Milan Skriniar, notamment pour les affiches importantes en Ligue des champions. L’ex-sélectionneur espagnol pourrait aussi garder sa défense telle qu’elle est depuis le début de saison et laisser Nuno Mendes sur le banc. Il pourrait également revoir son système afin d’opter pour une formation à cinq défenseurs, ce qui sacrifierait un milieu de terrain ou un attaquant. Une chose est sûre, Luis Enrique va devoir faire un choix pour son onze, et sa décision ne devrait pas faire que des heureux.