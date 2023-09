Malaise au PSG, il déballe tout

Thibault Morlain

Que ce soit avec la Juventus ou l'équipe de France, Adrien Rabiot s'épanouit dans un rôle de milieu relayeur, lui permettant de se projeter vers l'avant. Longtemps, le joueur de 28 ans a été réduit au poste de numéro 6. Ça a notamment été le cas au PSG pour Rabiot, mais il l'a avoué, devant la défense, il n'était clairement pas à l'aise.

Aujourd'hui à la Juventus, Adrien Rabiot a quitté le PSG à l'été 2019. Parti libre suite à la fin de son contrat, le milieu de terrain a mis un terme à son aventure parisienne où ce n'était clairement pas simple. Rabiot sortait en effet d'une mise à l'écart de plusieurs mois étant donné qu'il ne voulait pas prolonger. Mais d'autres points ont fait qu'il n'était pas le plus heureux au PSG...

PSG : Il balance sur le transfert de Verratti https://t.co/9TAyyVKG01 pic.twitter.com/URRj6vheSp — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

« Je me sentais bridé en pointe basse »

Dans un entretien pour L'Equipe , Adrien Rabiot a notamment expliqué à quel point il n'était pas heureux alors qu'on forçait pour l'installer en 6 au PSG : « À un moment, on parlait beaucoup de jouer sentinelle, au PSG ou en sélection, et c'est vrai que je me sentais bridé en pointe basse ».

« Je pense que le coach s'est aussi adapté à moi »