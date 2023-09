Écarté par Luis Enrique, un joueur du PSG lui répond

Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant plus d’un an au PSG, Fabian Ruiz a vu débarquer son compatriote Luis Enrique cet été. Un entraîneur qui l’avait écarté de la sélection espagnole depuis l’Euro 2021. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le milieu de terrain parisien a assuré respecter la décision de son ancien sélectionneur.

Fabian Ruiz ne devait pas vraiment avoir le sourire aux lèvres quand il a appris que Luis Enrique prendrait la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. En effet, le technicien espagnol l’avait écarté de la Roja pendant une bonne partie de son mandat.

Ruiz rappelé avec l’Espagne par De la Fuente

Fabian Ruiz a fait son retour avec l’Espagne en mars dernier, lui qui n’avait plus été appelé depuis l’élimination face à l’Italie en demi-finale de l’Euro 2021. Il aura fallu le départ de Luis Enrique et l’arrivée de Luis de la Fuente pour que le joueur du PSG retrouve sa place avec la Roja .

« Il a pris la décision de ne pas m'appeler et je l'ai respectée »