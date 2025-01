«Bidon» : Un joueur du PSG prend cher en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mené 0-2 par Manchester City, le PSG a réussi à renverser la vapeur et le club de la capitale a fini par s’imposer (4-2), mené notamment par un très bon Joao Neves. Toutefois, sur la pelouse du Parc des Princes, tous n’ont pas fait une bonne impression dans les rangs parisiens. Ça a notamment été le cas de Fabian Ruiz et Daniel Riolo n’a ensuite pas été tendre avec l’Espagnol.

Pour affronter Manchester City, Luis Enrique avait réservé quelques surprises dans sa composition de départ. Parmi les titulaires au PSG, on retrouvait notamment Fabian Ruiz, alors qu’on attendait davantage Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu. L’Espagnol avait là l’occasion de gagner des points dans un grand rendez-vous, mais ça n’a pas été le cas. En effet, face aux Citizens, Fabian Ruiz a été décevant.

Luis Enrique soutenu par tous ! Une annonce choc pourrait bien arriver au PSG… Restez connectés ! ⚽️

➡️ https://t.co/heYLDqo3y2 pic.twitter.com/2GQxUqz4FK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

« Fabian Ruiz était tellement bidon »

Au moment d’analyser le match entre le PSG et Manchester City, Daniel Riolo s’est lâché pour critiquer Fabian Ruiz. Au micro de L’After Foot, il a balancé : « Fabian Ruiz était tellement bidon, il courait dans le vent un peu partout, que Zaïre-Emery a apporté énormément au milieu. (…) Ruiz était annoncé sur le banc et finalement il était titulaire ? Ça, ça fait partie des mystères qui perdurent. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde annonçait Zaïre-Emery… Peut-être, je ne sais pas, dans ses explications de savant, il y a peut-être une idée. Dans l’absolu, je préfère Zaïre-Emery à Fabien Ruiz. A moins que l’explication du savant ce soit si je le fais rentrer sur 45 minutes il a plus d’impact, c’est alambiqué comme explication. Mais pourquoi pas. Mais comme pendant que tu as Fabian Ruiz, tu souffres et tu es moins, tu te mets quand même en danger parce que quand t’es mené 2-0, le temps que l’équipe réagisse, moi je mettrais la bonne équipe tout de suite. Fabien Ruiz, je ne comprendrais jamais comment il peut être titulaire. Il ne m’a pas fait un bon match, je ne sais même pas la dernière fois qu’il a fait un bon match. Là il n’a pas marqué des points. Ça fait depuis le mois de juin de l’année dernière qu’on attend qu’il soit comme avec l’Espagne, il ne l’est jamais. On va oublier maintenant. Mais pourquoi il n’est pas remplaçant ? Il a un profil remplaçant. Zaïre-Emery c’est quand même au-dessus ».

« La dinguerie » de Luis Enrique

« Je n’ai rien à reprocher à Luis Enrique pour une fois ? Ce choix là (Fabian Ruiz) est un peu bizarre quand même. Il y a toujours un truc de toute façon. A chaque fois que la compo tombe à 20h, les gens regardent et se disent quelle va être la dinguerie. Ceux qui ne savaient pas que Dembélé était malade ont dû halluciner, il avait la grippe. Mais Fabian Ruiz et Kang-in Lee, c’est un problème », a ensuite ajouté Daniel Riolo à propos de Fabian Ruiz.