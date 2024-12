Après le PSG, il veut retrouver Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est un « exemple », un modèle à suivre selon Hugo Ekitike. Le buteur de l’Eintracht Francfort a évolué à ses côtés pendant un an et demi au PSG avant de tracer son propre chemin vers l’Allemagne. Et alors que la star du Real Madrid est le capitaine de l’équipe de France, Ekitike n’a pas écarté l’idée de rejouer avec lui à l’avenir.

L’espace de 18 mois, à savoir au moment de son arrivée du Stade de Reims à l’été 2022 et son départ en prêt à l’Eintracht Francfort en janvier 2024, Hugo Ekitike (22 ans) a côtoyé Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Quand bien même les deux hommes n’ont pas pu beaucoup jouer ensemble sur le terrain en match, ils ont noué une relation amicale étroite à l’entraînement.

Une sortie inquiétante pour Mbappé après un but sublime… Quel impact sur son avenir au Real ? 🏟️

➡️ https://t.co/GatJ0B1eUt pic.twitter.com/yz2TQmd24E — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

«J'espère qu'un de ces quatre, on pourra être sur le terrain ensemble pour rejouer avec lui»

Interrogé sur ce lien fort qui l’unit à la nouvelle star du Real Madrid, Hugo Ekitike a qualifié Kylian Mbappé « d’exemple » qu’il veut retrouver pour TNT Sports.

« Il est parti de Paris, je suis parti de Paris. Je pense qu'actuellement, il a ses propres choses à fixer dans son club. Kylian a toujours été un modèle, un exemple pour moi. Je le regarde de loin et j'espère qu'un de ces quatre, on pourra être sur le terrain ensemble pour rejouer avec lui. Je regarde toujours ce qu'il fait, mais on n'est plus en contact comme avant. Chacun fait sa carrière, sa vie ».

Ekitike avec Mbappé en équipe de France ? «Je me dis pourquoi pas»

Et pourquoi pas des retrouvailles avec Kylian Mbappé en équipe de France après le Paris Saint-Germain ? « Randal (ndlr : Kolo Muani) a montré la voie. Forcément, c'est dans un coin de ma tête. Je me dis pourquoi pas. Je sais que je dois faire mes preuves mais que c'est quelque chose qui doit se mériter. Il est permis d'avoir des objectifs et des grands objectif ».

Reste désormais à savoir si les performances d’Hugo Ekitike avec l’Eintracht Francfort inciteront Didier Deschamps à faire appel à lui en équipe de France courant 2025.