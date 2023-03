Ancien crack du PSG, il raconte son calvaire

Thibault Morlain

Formé au PSG, Jean-Kévin Augustin était l’un des joueurs les plus prometteurs du club de la capitale. Mais voilà, à aujourd’hui 25 ans, il n’a jamais vraiment réussi à exprimer tout son potentiel. S’il tente de se relancer actuellement du côté de la Suisse et de Bâle, les derniers mois n’ont pas été simples, notamment du côté du FC Nantes. En effet, Augustin y a vécu un véritable calvaire. La raison ? Un Covid long qui l’a handicapé pendant un certain temps.

Parti du PSG en 2017, Jean-Kévin Augustin a ensuite évolué au RB Leipzig, à l’AS Monaco et Leeds sans jamais vraiment réussir à convaincre. En 2020, l’attaquant s’engage alors au FC Nantes où il espère se relancer. Mais voilà que chez les Canaris, l’expérience vire au cauchemar. En effet, sur les bords de la Loire, Augustin connait un véritable calvaire. Après des difficultés rencontrées lors d’exercices physiques, l’ancien du PSG passe des examens et il lui est alors diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré ainsi qu’un Covid long. Le début d’une période très compliquée pour Jean-Kévin Augustin.

Le PSG veut «virer» une star, la bombe de la presse italienne https://t.co/viJ1K3PMcP pic.twitter.com/QRdRnydpTF — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« On a pensé que j’avais la flemme ou que j’étais fainéant »

A l’occasion de propos accordés au Journal Du Dimanche , Jean-Kévin Augustin est revenu sur ce calvaire vécu quand il était au FC Nantes. « Je suis un footballeur normal alors que je ne l’étais plus depuis un moment. (…) On a pensé que j’avais la flemme ou que j’étais fainéant. (…) Mettre le football de côté m’a déchiré le coeur. La maladie m’a privé du sport que je pratique depuis l’âge de 5 ans », a-t-il notamment raconté. Il a donc fallu faire avec ce Covid long qui l’a empêché d’avoir des activités sportives soutenues. L’ex-Nantais explique d’ailleurs : « J’ai tendance à prendre du poids donc j’ai commencé un régime ».

« Mon corps m’a échappé »