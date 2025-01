75M€ : Le PSG face à un problème ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a bouclé cet hiver le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, pour 75M€. L'attaquant géorgien va donc apporter une plus-value au secteur offensif de Luis Enrique, mais selon son ancien coach Rudi Garcia, il va également provoquer une réflexion problématique pour l'entraîneur du PSG avec une grosse concurrence.

Déjà courtisé par le PSG l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a finalement débarqué au Parc des Princes en cette période de mercato hivernal. L'attaquant géorgien de 23 ans est arrivé en provenance de Naples dans le cadre d'un transfert évalué à 75M€, et il devrait donc avoir un rôle majeur à jouer dans le secteur offensif du PSG. Reste néanmoins à lui trouver une place dans l'organisation actuelle de Luis Enrique en attaque...

« Affronter une grosse concurrence »

Rudi Garcia, ancien coach de Kvaratskhelia à Naples, met justement l'accent sur ce problème de concurrence au PSG : « Une bonne recrue pour le PSG ? Oui, il l’est, même s’il va lui falloir affronter une grosse concurrence, ce qui est un élément nouveau pour lui. À Naples, il était installé avec un statut de star. Son jardin est l’axe gauche de l’attaque. Là où se situe Bradley Barcola, un garçon doté d’un style et d’une faculté d’élimination un peu comparables. À charge pour Luis Enrique de réussir à l’associer, s’il le souhaite, à Barcola, positionné à droite à Lens notamment, et à Dembélé », indique Garcia dans les colonnes du Parisien.

Quelle place pour Kvaratskhelia au PSG ?

Et Rudi Garcia explique donc que Luis Enrique devra faire ses choix pour positionner Kvaratskhelia dans le onze du PSG : « On verra ses choix et les solutions apportées pour résoudre cette quadrature (…) Il s’agit d’un vrai renfort pour Paris, notamment dans la perspective d’une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Maintenant, il va lui falloir s’intégrer dans les meilleurs délais. En football, il est plus facile d’arriver que de confirmer ». Affaire à suivre...