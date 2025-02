50M€ : La presse espagnole annonce mieux que Mbappé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé enchaîne les buts en cette seconde partie de saison et surpasse désormais son ancien coéquipier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Avec 16 réalisations en 2025, l'ailier du PSG impressionne la presse espagnole, qui salue son efficacité et sa progression spectaculaire. Le départ de Mbappé semble avoir libéré Dembélé aux yeux du quotidien AS.

Critiqué pour son manque d’efficacité, Ousmane Dembélé s’est métamorphosé ces dernières semaines, se transformant en machine à buts. Entre le 5 janvier et le 11 février, l’international français recruté pour 50M€ a toujours marqué au moins une fois, totalisant 15 réalisations en 8 matches, une série historique que seuls Carlos Bianchi, Neymar et Kylian Mbappé ont réalisé sous le maillot du PSG.

PSG : Le geste qui fait réagir Kylian Mbappé !

➡️ https://t.co/YoGKiiH5nT pic.twitter.com/aYJBSGCGxM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 24, 2025

La presse espagnole hallucine

Et sur le début de l’année 2025, le numéro 10 du PSG peut même se targuer de faire mieux que son pote parti au Real Madrid, ce qui fait parler en Espagne. «Dembélé vole plus haut que Mbappé», titre le quotidien AS, soulignant dans l’un de ses articles le très haut niveau affiché par l’ancien du Barça avec 16 buts, soit deux de plus que la recrue du Real Madrid. « Des statistiques qui montrent une amélioration fulgurante en termes d'efficacité et qui l'ont propulsé dans une autre dimension », explique AS, qui va même jusqu’à justifier le rendement d’Ousmane Dembélé par le départ de Kylian Mbappé.

Dembélé libéré par le départ de Mbappé ?

« Le départ de Mbappé, qui jouait en tant que "9" la saison dernière avec le PSG, a été l'une des clés pour que Dembélé résolve ses problèmes pressants face au but », peut-on lire dans le journal espagnol, promettant un duel acharné entre les deux joueurs pour la fin de saison : « Dembélé entame dans les trois prochains mois une course de fond pour s'ériger, aux côtés de Kylian, comme l'un des meilleurs attaquants du monde. »