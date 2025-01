PSG, OM... Qui est le meilleur joueur de Ligue 1 à la mi-saison ?

Amadou Diawara

A la mi-saison, le PSG de Luis Enrique est en tête de la Ligue 1 avec 40 points en 16 journées. A 10 points de l'OM et de l'AS Monaco, le club de la capitale peut remercier Bradley Barcola, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, qui ont fait forte impression en championnat ces derniers mois. Dans les autres clubs, Mason Greenwood, Jonathan David ou encore Zuriko Davitashvili se sont également illustrés. Selon vous, qui est le meilleur joueur de Ligue 1 à la mi-saison ? A vos votes !

Emmené par Luis Enrique, le PSG fait un sans-faute en Ligue 1. Invaincu avec douze victoires et quatre matchs nuls, le club de la capitale est en tête du championnat à la mi-saison, ayant engrangé 40 points en 16 journées. Grâce à Bradley Barcola (élu joueur du mois de septembre), Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, qui ont excellé ces derniers mois, le PSG n'a laissé aucune chance à la concurrence. D'abord, le premier a inscrit 10 réalisations, ayant porté le badge de meilleur scoreur de la Ligue 1 sur son maillot pendant plusieurs semaines. Ensuite, le Marocain est le véritable fer de lance du PSG depuis le départ de Kylian Mbappé. Au four et au moulin, pour le plus grand bien du club rouge et bleu, Achraf Hakimi a marqué deux fois et fait cinq offrandes en championnat. Enfin, le numéro 10 de Luis Enrique a marqué à huit reprises et délivré cinq passes décisives.

Achraf Hakimi reste au PSG jusqu'en 2029 !

Zuriko Davitashvili a été élu joueur du mois d'octobre

L'OM et l'AS Monaco comptent 10 points de retard sur le PSG. En effet, les deux clubs ont 30 points. Les Marseillais ayant joué un match en moins. A la peine la saison dernière, le club présidé par Pablo Longoria s'est totalement relancé avec Roberto De Zerbi, et ce, grâce notamment à ses recrues phares : Mason Greenwood (parmi les nommés pour le titre de joueur du mois de septembre) et Pierre-Emile Højbjerg. Du côté de l'AS Monaco, deux pépites françaises ont été étincelantes : Eliesse Ben Seghir (parmi les nommés pour le titre de joueur du mois de novembre) et Maghnes Akliouche.

Jonathan David est le joueur du mois de novembre

Plus bas au classement, d'autres joueurs se sont illustrés lors de la première partie de saison. On peut citer notamment Jonathan David (élu joueur du mois de novembre), Lucas Chevalier (parmi les nommés pour le titre de joueur du mois de septembre) et Edon Zhegrova du LOSC, Zuriko Davitashvili (élu joueur du mois d'octobre) de l'ASSE ou encore Alexandre Lacazette (parmi les nommés pour le titre de joueur du mois de novembre) et Corentin Tolisso de l'OL.

A votre avis, qui est le meilleur joueur de Ligue 1 à la mi-saison ? C'est le moment de voter !