«Un gros salaire», Riolo attend une décision importante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine polémique après avoir balancé son salaire en plein match à un supporter qui le critiquait depuis les tribunes, Téji Savanier a présenté ses excuses via un communiqué. Mais Daniel Riolo ne décolère pas envers le capitaine de Montpellier, et s’attend même à ce qu’il soit viré du club héraultais.

Chambré par un supporter adverse lors de la cinglante défaite de Montpellier contre Le Puy (0-4) en Coupe de France samedi dernier, Téji Savanier (33 ans) avait répondu en lâchant sans gêne son salaire (210 000€ par mois). Le capitaine du MHSC a ensuite reconnu sa maladresse en présentant un excuse via un communiqué officiel sur le compte du club, mais rien n’y fait, Daniel Riolo réclame une sanction radicale contre Savanier.

Riolo s'exprime sur une arrivée qui divise ! 📣 Découvrez les coulisses d'un transfert qui fait des vagues à l'OM !

➡️ https://t.co/RtGwDFqXQq pic.twitter.com/YRyiy4YdVX — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 23, 2024

« Moi, je le vire direct »

« Moi, les excuses de Téji Savanier, je n'accepte pas. Moi, je le vire direct du club, immédiatement. Il a tenu Montpellier comme un héros pendant des années. C'était le meilleur joueur du club, il a été fidèle car il aurait pu aller ailleurs mais il y est resté. C'est là où il y a cette petite question. Il y est resté car il n'avait pas envie de se faire mal en allant ailleurs ou par fidélité à ce club qu'il adore », a indiqué Riolo dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Le plus gros salaire du club » »

« Il a été très bon, il a aidé Montpellier, il a été le plus gros salaire du club. C'était probablement mérité et il a été capitaine. Depuis plusieurs mois, Michel Der Zakarian se plaignait de Téji Savanier. Notamment sur le poids et son statut du club. On ne pouvait pas le bouger et il était intouchable dans le club. Je pense qu'il faudrait le sortir de l'équipe pour voir s'il n'y a pas une autre solution pour animer ce milieu de terrain et se sauver. Il n'apporte plus rien », poursuit Riolo, qui attend donc une réaction majeure de la direction de Montpellier contre Téji Savanier.