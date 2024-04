Un milliardaire à la tête de l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le célèbre magazine économique Forbes a publié son classement annuel des hommes les plus riches de la planète. Un homme bien connu de la Ligue 1 a fait son apparition à la 2152ème place. Il s'agit de Frank McCourt, à la tête de l'OM depuis 2016. L'Américain prend place pour la première fois dans ce classement prestigieux.

Lors de sa prise de fonction en 2016, Frank McCourt avait lancé le fameux Champions Project. L'Américain souhaitait alors faire de l'OM un prétendant à la victoire en Ligue des champions. Les années ont passé et ce projet s'est révélé être un échec. Aujourd'hui, McCourt a légué son pouvoir à Pablo Longoria et observe de loin la vie de sa formation.

OM : Une polémique éclate, il explose en direct ! https://t.co/Q1n87t4nsV pic.twitter.com/CcpXhQTvOO — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

McCourt devient milliardaire

De son côté, McCourt s'occupe d'autre projet, notamment le Project Liberty, qui a pour but de rendre internet plus sûr. L'influence de McCourt ne se limite pas qu'au football, et les efforts du dirigeant ont été récompensés. Le magazine Forbes salue la gestion de son patrimoine. Sa richesse s'élève à 1,4Md€, ce qui fait de lui le 2152ème plus riche de la planète. Un chiffre qui pourrait encore grimper en cas de vente de l'OM.

Il ne compte pas quitter l'OM