Un joueur de l’OM prêt à «se jeter par la fenêtre»

Joueur de l'OM de 2006 à 2014, Mathieu Valbuena s'est rappelé ses années passées au sein du club phocéen. Aujourd'hui en Grèce, l'international français a raconté certaines anecdotes. Il a notamment été question d'une histoire de crabe avec Wilson Oruma. De quoi faire une peur bleue à l'ancien joueur de l'OM.

Durant ses 8 années à l'OM, Mathieu Valbuena en a côtoyé des joueurs. L'international français a notamment pu évoluer aux côtés de Wilson Oruma, lui l'ancien de Sochaux qui est resté à Marseille de 2005 à 2008. Suffisant toutefois pour vivre une drôle de mésaventure à cause d'un crabe comme a pu le raconter Valbuena.

« Il avait la phobie des crabes »

C'est pour Carré que Mathieu Valbuena a dévoilé cette anecdote sur Wilson Oruma. L'ancien joueur de l'OM a ainsi confié : « Je me rappelle, on a voulu faire une blague à Wilson Oruma dans sa chambre. Il avait la phobie des crabes ».

« Il a failli se jeter par la fenêtre »

« Quand on arrivait dans un hôtel, souvent tu avais des crabes qui sont en décoration et on l’avait pris, on avait demandé la carte de Wilson Oruma et on lui avait mis sous son lit. Il est arrivé dans sa chambre, il a senti un truc bouger, le crabe était vivant. Tu verrais la réaction, il a failli se jeter par la fenêtre. Incroyable », a poursuivi Valbuena.