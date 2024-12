Un joueur de l’OM interpelle Cristiano Ronaldo !

Jean de Teyssière

Lors de la saison 2009-2010, l’OM, de par sa place de dauphin acquise la saison précédente derrière les Girondins de Bordeaux disputent la Ligue des Champions. Dans sa poule se trouve le Real Madrid et la double confrontation ne sera pas à l’avantage des Olympiens qui perdront leur deux duels (0-3, 1-3). Face à la nouvelle star madrilène arrivée quelques mois plus tôt, Cristiano Ronaldo, Souleymane Diawara se souvient avec douleur de ses duels avec la légende portugaise.

Durant une carrière, certains joueurs parfois la possibilité de jouer face à des techniciens hors pair. Lorsque Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid, il est déjà au sommet du foot mondial avec Lionel Messi. Alors forcément, lorsque des joueurs l’affrontent, ils s’en souviennent.

«La blessure de Ronaldo ? J’arrache tout»

Pour l’émission Ange GR, Souleymane Diawara, ancien défenseur central de l’OM, revient sur ses affrontements avec Cristiano Ronaldo en Ligue des champions lors de la saison 2009-2010 : « L'action sur Cristiano Ronaldo où malheureusement aussi, je le blesse, ce n'est même pas calculé tout ça. Certes, on s'est un peu chauffé sur le terrain, chose qui est normale. Tu sais, chaque match, tu te chauffes avec ton attaquant ou ton adversaire. Mais tu n'es pas : "Ah non lui, il faut que je le soulève pour être considéré comme un bonhomme". Non pas du tout, loin de là. Quand tu es sur le terrain, tu n'as même pas le temps de calculer. Là c'est le fait de jeu, l'action, il nous prend de vitesse et moi j'arrive, je suis sûr à 200% de toucher le ballon même. Quand on regarde le ralenti, on voit que je touche le ballon, mais c'est vrai que j'arrive très fort et j'arrache tout. Sa cheville, le ballon, la pelouse, j'arrache tout. »

«C’est un monstre»

« C'est vrai que c'est quand même Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est un monstre quand tu joues contre un mec comme ça. Je l'ai vu aller-retour, on a souffert. Pourtant, à l'époque, je courais vite, je sautais haut, en plus je suis plus grand que lui. Je n'ai pas pris un ballon de la tête. Il allait 2 fois plus vite que moi et techniquement, c'est abusé, évoque Diawara. C'est un monstre, même physiquement, c'est un tronc. Au bout de 15 minutes de jeu, je regardais le tableau, je pensais que ça faisait 40 minutes. Je n'avais jamais joué contre un joueur aussi fort que lui. J'étais dégouté parce qu'il a été blessé. On avait envoyé un mail pour s'excuser parce que ce n'était pas l'intention. Quand tu blesse quelqu'un, attention, tu n'es pas bien aussi quand tu rentres chez toi. Tu es là, tu cogites. »