Un joueur de «classe internationale» est annoncé à l’OM

Durant le mercato estival, l’OM a totalement chamboulé son effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont Mason Greenwood, qui a réalisé un énorme début de saison, avant de rentrer dans le rang. Malgré tout, Daniel Riolo estime que l’ailier anglais est un joueur de «classe internationale».

Recruté pour quasiment 30M€, bonus compris, en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a réalisé un début de saison tonitruant avec l'OM. Rapidement rentré dans le rang avec notamment une prestation insipide contre le PSG, l'ailier anglais n'en reste pas moins un joueur de «classe internationale» selon Daniel Riolo.

Riolo s'enflamme pour Greenwood

« Greenwood, ce qu’il fait dimanche à Nantes… Le mec quand il touche le ballon, ce gars-là, je l’ai dit au début de la saison et on m’a dit que j’avais exagéré et que j’abusais, mais il faut être aveugle pour ne pas voir que lorsqu’il touche le ballon, il a une classe internationale », assure le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de regretter son attitude parfois nonchalante.

«Ce mec a un niveau que l’on ne voit pas en Ligue 1 à part au PSG»

« Il a un truc qui est largement au-dessus de la moyenne sur les contrôles, les frappes, la façon qu’il a de se décaler, tout ça. Mais le mec il n’en fait pas assez sur le terrain, il ne peut pas en faire si peu sur le terrain. Son match contre le PSG est inadmissible, parfois c’est de la paresse. Alors que ce mec a un niveau que l’on ne voit pas en Ligue 1 à part au PSG », ajoute Daniel Riolo.