Transferts : L’OM veut un attaquant à 20M€ !

Face aux journalistes ce vendredi, Roberto de Zerbi a réclamé un nouvel attaquant après le départ d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort. Requête entendue par les dirigeants marseillais, qui ont noué des contacts avec plusieurs joueurs en Europe. Une chose est sûre, la formation n'entend pas surpayer cette recrue tant attendue.

Elye Wahi devrait être remplacé à l’OM. C’est en tout cas la volonté de Roberto de Zerbi, mais aussi de Pablo Longoria, qui a entamé des démarches pour recruter un nouvel attaquant. Ces dernières heures, il a beaucoup été question d’Amine Gouiri (Rennes). L’international algérien pourrait être la seule solution, à condition que l’OM s’y retrouve.

Un prix a été fixé

Car selon les informations dévoilées par La Tribune OM, le club marseillais n’a pas l’intention de faire de folies cet hiver et de surpayer un joueur. Une enveloppe entre 15 et 20M€ est prévue à cet effet. Les recherches devraient se poursuivre dans les prochaines heures et de nouveaux noms pourraient apparaître dans les médias.

De nouveaux noms apparaissent

Ce samedi d’ailleurs, un nouveau profil aurait tapé dans l’œil de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. Il s’agit d’Hamza Igamane, sous contrat avec les Glasgow Rangers jusqu’en juin 2026 et déjà auteur de 13 buts, toutes compétitions confondues, cette saison.