Révolution à l’OM, voici le grand perdant !

Arnaud De Kanel

Après un début de saison marqué par des performances irrégulières, Roberto De Zerbi a tranché. Le technicien a opté pour une refonte tactique audacieuse, abandonnant les ailes pour recentrer son jeu autour d’un trio offensif à vocation axiale. Mais ce virage stratégique n’a pas été sans conséquences. Parmi les grands perdants de ce remaniement figure Jonathan Rowe. L'ailier, habitué à faire parler sa vitesse et son explosivité sur les flancs, semble désormais mis sur la touche, victime collatérale de ce recentrage offensif.

Arrivé sur le banc de l'OM cet été pour succéder à Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à imprimer sa marque. Cependant, les débuts du technicien italien n’ont pas été sans accroc : son système de jeu initial peinait à convaincre. Face à ces difficultés, De Zerbi a fait preuve d’audace en modifiant sa stratégie, un pari qui commence à porter ses fruits.Parti sur une base classique en 4-2-3-1, avec un meneur de jeu et deux ailiers, l’entraîneur a décidé de repenser entièrement son approche. Exit le schéma traditionnel, place à un trio offensif resserré, où Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Neal Maupay se partagent les responsabilités dans l’axe. Ce repositionnement a permis de dynamiser l’attaque tout en libérant les pistons Quentin Merlin et Luis Henrique, chargés d’apporter de la profondeur et de l’intensité sur les flancs. Ce virage tactique témoigne de l’adaptabilité et du sens stratégique de De Zerbi, un entraîneur qui n’hésite pas à bousculer ses plans pour tirer le meilleur de son effectif. Mais il n'est pas sans conséquences puisqu'il fait forcément des victimes. Parmi-elles, Jonathan Rowe.

Rowe perd sa place

Arrivé à l'OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire à hauteur de 16M€, Jonathan Rowe avait pourtant su séduire en début de saison. L’ailier anglais, prêté par Norwich, s’était illustré par ses performances percutantes, souvent décisif en sortie de banc. Ses prestations convaincantes lui avaient même permis de s’imposer progressivement comme titulaire. Mais la donne a changé.

L'affaire se complique pour Rowe

Avec l’évolution tactique de l’OM vers un système qui se passe d’ailiers, l’horizon semble s’assombrir pour Rowe. Privé de son poste de prédilection, il apparaît désormais difficile d’imaginer un rôle de premier plan pour lui au sein de cette nouvelle organisation. Un coup dur pour un joueur prometteur, dont les débuts laissaient entrevoir de belles perspectives.