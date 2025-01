Racisme, insultes… L’OM monte au créneau face à la polémique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La rencontre opposant l’OGC Nice et l’OM dimanche soir en clôture de la 19e journée de Ligue 1 a été marquée par plusieurs chants homophobes et des banderoles injurieuses envers le club marseillais, ainsi que son attaquant Neal Maupay, déployées dans les tribunes de l’Allianz Riviera. Des faits dénoncés et condamnés par Marseille ce lundi via un communiqué.

En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche soir (2-0), l’OM a été la cible de plusieurs banderoles déployées dans les tribunes de l’Allianz Riviera. « Le soleil se couche sur la ville de Nice … que la chasse aux rats commence !! », a-t-on notamment pu lire, tandis que Neal Maupay, formé au club, a lui aussi été ciblé par les supporters niçois : « Maupay : Tu es passé d’un enfant du club à un enfant de p*te ! »

L’OM dénonce « le caractère raciste et injurieux de ces banderoles »

Dans un communiqué publié ce lundi, l’OM a dénoncé ces banderoles envers le club ainsi que son joueur : « L’Olympique de Marseille tient à exprimer sa plus vive indignation suite aux banderoles déployées hier soir dans l’une des tribunes de l’Allianz Riviera. Le caractère raciste et injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l’OM, de ses joueurs, notamment de Neal Maupay auquel le club apporte tout son soutien, est inacceptable. Alors qu’il prône historiquement des valeurs de diversité, d’inclusion et de tolérance, l'OM tient à rappeler son engagement inaltérable contre toute forme de racisme, qui n’a sa place ni dans un stade, ni dans la société. »

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2025

La commission de discipline de la LFP étudiera les faits mercredi

Comme l’a annoncé la LFP, les faits seront étudiés ce mercredi par sa commission de discipline. En plus des banderoles, des chants injurieux et homophobes ont également été entendus au cours de la rencontre opposant l’OGC Nice et l’OM. « La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus hier soir lors de la rencontre OGC Nice - Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées. L’ensemble des incidents de la rencontre sera à l’ordre du jour de la prochaine Commission de Discipline, qui aura lieu mercredi 29 janvier », a indiqué la LFP.