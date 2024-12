Rabiot : L'OM balance sur son coup de poker

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM le 17 septembre, Adrien Rabiot doit jouer un nouveau rôle sous la houlette de Roberto De Zerbi. En effet, l'entraineur marseillais a décidé de faire jouer son numéro 25 en tant que milieu offensif ces dernières semaines. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Valentin Rongier a lâché ses vérités sur le coup de poker de Roberto De Zerbi.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement en faveur de l'OM, et ce, pour une durée de deux saisons. Habitué à évoluer en tant que milieu relayeur, l'international français a déjà dépanné ses anciens entraineurs en tant que sentinelle, milieu gauche et même en tant que latéral gauche. Et aujourd'hui, Roberto De Zerbi lui a encore trouvé un nouveau rôle.

Neal Maupay révèle ce qui fait la différence pour rejoindre l'OM. Prêt à briller au cœur de la compétition ? ⚽

➡️ https://t.co/yL1vnFPcRY pic.twitter.com/XczPRPIrLS — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

OM : Rabiot joue plus haut avec De Zerbi

Depuis le duel entre l'OM et le RC Lens le 23 novembre à Bollaert, Roberto De Zerbi a repositionné Adrien Rabiot. En effet, le milieu de terrain de 29 ans joue désormais milieu offensif avec le club marseillais. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Valentin Rongier a décortiqué la nouvelle stratégie de Roberto De Zerbi (45 ans) dans l'entrejeu.

«Adrien Rabiot est plus offensif»

« Je ne sais pas si le milieu de terrain est le moteur du jeu, mais on se sent bien et on se trouve bien. Adrien (Rabiot) est plus offensif et Pierre (Hojbjerg) sait aussi tout faire. Moi, je suis là pour réguler tout ça, laisser peu de trous. Le coach veut de l'ordre en attaquant et en défendant », a précisé Valentin Rongier (30 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM. Reste à savoir si Adrien Rabiot sera une nouvelle fois placé en tant que milieu offensif par Roberto De Zerbi ce samedi après-midi face au LOSC.