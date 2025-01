Rabiot annonce un buteur XXL à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur dimanche soir en championnat avec l’OM contre Le Havre, Elye Wahi a donc retrouvé de la confiance, un élément qui lui a tant manqué ces derniers mois avec le club phocéen. Et Adrien Rabiot, son partenaire de l’OM, annonce déjà le grand retour en forme de Wahi pour la deuxième partie de saison.

Recruté pour 30M€ en provenance du RC Lens l’été dernier, Elye Wahi (22 ans) a certainement été la plus grosse déception de la première moitié de saison du côté de l’OM. Le numéro 9, attendu comme le nouveau grand attaquant suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, n’avait inscrit que 2 buts en 12 matchs de Ligue 1. Mais dimanche soir, alors que l’OM a cartonné contre Le Havre (5-1), Wahi en a profité pour inscrire sa 3e réalisation de la saison et retrouver un peu de confiance.

« Il a énormément de talent »

Interrogé en zone mixte après le match, Adrien Rabiot a vanté les qualités du buteur de l’OM malgré son statut de remplaçant : « C'est un jeune joueur avec énormément de talent. On le voit à l'entraînement. Je sais que ça peut être compliqué quand on est jeune, qu'on est attaquant, et qu'on ne marque pas forcément de buts. C'est là où on l'attend, mais on connaît tous son potentiel. C'est un super garçon. J'aimerais bien que ça se passe bien pour tout le monde, que tout le monde puisse jouer et s'épanouir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas : il y a 11 joueurs qui débutent et tout le monde ne peut pas jouer », confie le milieu de terrain de l’OM.

« On ne peut pas se passer de lui »

« Mais quand Elye rentre et marque un but comme ça, ça lui redonne du peps, de l'envie, de l'enthousiasme. C'est bon pour lui, mais aussi pour le groupe, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Il y aura des moments où il devra jouer, et un Elye Wahi en forme, on ne peut pas s'en passer », poursuit Rabiot, qui annonce donc du lourd en deuxième partie de saison pour Elye Wahi avec l’OM.