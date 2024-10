PSG : Un joueur de l'OM met déjà la pression !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1 se jouera le match tant attendu entre l’OM et le PSG. Les deux rivaux s’affronteront au stade Vélodrome au cours d’un match qui pourrait avoir un sacré impact sur la suite de la saison. Les différents acteurs lancent déjà la rencontre et Leonardo Balerdi a mis la pression sur l’arbitre.

Au classement de la Ligue 1, quatre points séparent l’OM, troisième, du PSG, leader. Une victoire de l’OM relancerait totalement la course au titre alors qu’une victoire parisienne mettrait sans doute déjà fin aux ambitions marseillaises…

«J’espère que l’arbitrage sera parfait»

En conférence de presse avant le match entre l’OM et le PSG, Leonardo Balerdi a évidemment parlé de la rencontre à venir tout en mettant l’accent sur l’arbitrage : « Ces matchs se jouent sur des détails et j'espère que l'arbitrage sera parfait pour les deux équipes. En tant que capitaine, on doit parler et il faut faire attention aux cartons jaunes. »

«On doit montrer l’exemple»

« Contre Lyon, j'avais trop envie de jouer. Le premier jaune, c'était un peu pour ça. Le deuxième, ce n'était pas clair du tout, rappelle Balerdi, qui avait été exclu. Mais avec l'expérience, on doit montrer l'exemple. » François Letexier, qui sera l’homme en noir dimanche prochain est prévenu.