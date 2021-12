Foot - OM

OM : William Saliba interpelle Deschamps !

Publié le 19 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré la concurrence en équipe de France, William Saliba ne cache pas son ambition de devenir international.

Prêté par Arsenal, William Saliba s'est imposé comme le patron de la défense de l'OM. Auteur d'une très bonne première partie de saison, le joueur formé à l'ASSE se verrait bien désormais convaincre Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France où la concurrence est toutefois très importante à son poste.

Saliba veut l'équipe de France