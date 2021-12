Foot - OM

OM - Malaise : La mise au point de Deschamps pour Steve Mandanda !

Publié le 17 décembre 2021 à 15h10 par T.M.

Désormais relégué en tant que numéro 2 à l’OM, Steve Mandanda a perdu sa place en équipe de France. La fin de l’aventure internationale pour le portier ? Didier Deschamps a fait le point.

Pour Steve Mandanda, l’arrivée de Pau Lopez à l’OM a tout changé. A cause de l’Espagnol, le champion du monde 2018 a perdu gros. A commencer par sa place de numéro 1 sur la Canebière. Alors que Mandanda semblait intouchable à l’OM, le voilà désormais relégué en tant que numéro 2. Et forcément, ce manque de temps de jeu a d’autres conséquences. Désormais, Didier Deschamps ne l’appelle plus pour les rassemblements de l’équipe de France. Reverra-t-on donc Steve Mandanda avec les Bleus ?

« Toujours sélectionnable »