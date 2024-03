OM : Un renfort inespéré va aider Gasset !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Privé de Valentin Rongier depuis le mois de novembre, l’Olympique de Marseille reste dans l’incertitude pour le retour de son capitaine. Alors qu’une fin de saison était redoutée pour le milieu de terrain, celui-ci pourrait finalement reparaître sur les pelouses avant le dernier match.

Opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche en novembre, Valentin Rongier tarde à faire son retour sur les terrains, lui que l’on attendait en février. « On est en phase de reprise sur le terrain, précisait Jean-Louis Gasset avant la dernière trêve internationale. Vous savez très bien que lorsqu'on a une blessure comme ça, tous les jours sont importants et toutes les étapes sont cruciales. » L’OM aurait bien besoin de son milieu de terrain et reste dans l’incertitude à son sujet, mais une bonne nouvelle pourrait arriver.

Zidane, Galtier... Coup de théâtre à l'OM, ça va profiter à Gasset ? https://t.co/ah7DxVZQCX pic.twitter.com/ilWmiPZYsY — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Retour avant la fin de la saison pour Rongier ?

Alors qu’une fin de saison était redoutée pour lui, Valentin Rongier pourrait bien réapparaître sous les ordres de Jean-Louis Gasset. D’après les informations divulguées par La Provence ce samedi, le jugement a été revu et l’optimisme règne sur la possibilité de le voir rejouer avant le 18 mai, date du dernier match de l’OM contre Le Havre. « Ça avance, il n’y a pas de contre-temps », a commenté Jean-Louis Gasset vendredi concernant Rongier et Murillo.

« Mon genou commence à me laisser tranquille »