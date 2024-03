Zidane, Galtier... Coup de théâtre à l'OM, ça va profiter à Gasset ?

La rédaction

Pour pallier le départ de Gennaro Gattuso, Pablo Longoria a fait appel à Jean-Louis Gasset, qui s'est engagé en faveur de l'OM jusqu'au 30 juin. Pour la succession du coach de 70 ans, les noms de Zinedine Zidane et de Christophe Galtier ont été cités. Toutefois, ces deux dossiers ont pris du plomb dans l'aile. Selon vous, Jean-Louis Gasset doit-il continuer avec l'OM après cette saison ? C'est notre sondage du jour !

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a décidé de fuir l'OM. Pour combler le vide laissé par le coach croate, Pablo Longoria a fait appel à Marcelino. Toutefois, le technicien espagnol n'a pas fait long feu à Marseille. Après le départ de Marcelino, le président de l'OM s'est offert les services de Gennaro Gattuso, mais, lui aussi, il a très vite claqué la porte du Vélodrome.

Zidane et Galtier s'éloignent de l'OM

Alors que l'OM était dans une mauvaise passe, Pablo Longoria a choisi de placer Jean-Louis Gasset sur son banc. Cependant, le coach de 70 ans n'a pas signé un contrat à long terme. En effet, Jean-Louis Gasset n'est engagé que jusqu'à la fin de la saison, soit jusqu'au 30 juin. Ainsi, Pablo Longoria devrait prendre le temps de nommer un nouvel entraineur pour la saison prochaine.

Une opportunité pour Gasset à l'OM ?