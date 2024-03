OM : Payet, Bernardo Silva... Il balance ses secrets sur son départ

Hugo Chirossel

Joueur de l’OM entre 2014 et 2017, Romain Alessandrini a récemment annoncé mettre un terme à sa carrière, à l'âge de 34 ans. L’ancien attaquant est revenu sur son départ de Marseille, l’hiver où Dimitri Payet y faisait son retour. C’est quand Rudi Garcia l’a aligné comme latéral face à Bernardo Silva qu’il a compris qu’il était temps de s’en aller.

Passé par Clermont et le Stade Rennais, avant de prendre la direction des États-Unis puis de la Chine, Romain Alessandrini a annoncé cette semaine mettre un terme à sa carrière. En 2014, il avait fait son retour à l’OM, où il avait déjà joué dans sa jeunesse et où il rêvait de revenir.

« C’était un rêve de jouer au Vélodrome »

« J’avais déjà ce désir en tête d’aller à Marseille dès la première année (2013). C’était un choix du cœur parce qu’en tant que Marseillais, c’était un rêve de jouer au Vélodrome, de jouer devant ma famille », a déclaré Romain Alessandrini, dans un entretien accordé à Foot Mercato . « J’étais parti par la petite porte de l’OM quand j’avais arrêté le football à 15 ans. Là, je me suis dit "c’est la meilleure des occasions de revenir par la grande porte et de jouer dans le club que t’as laissé". Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion, c’est quelque chose que je ne regrette pas du tout . »

« C’est ce qui m’a fait dire qu’il fallait que je parte »