OM, PSG… Il annonce le club idéal pour Zidane !

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG et de l’OM, Zinedine Zidane serait également dans le collimateur du Bayern Munich qui envisagerait de lui confier le poste d’entraîneur la saison prochaine, avec Franck Ribéry en adjoint. Et cette destination serait d’ailleurs idéale pour Zidane aux yeux de Daniel Riolo…

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane reste l’un des entraîneurs les plus courtisés du marché depuis cette date. Le PSG aurait tenté sa chance à plusieurs reprises pour l’attirer, en vain, et l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France est même annoncé à l’OM dans le cadre d’un possible rachat du club par l’Arabie Saoudite. Mais ce n’est pas tout…

Le Bayern sur Zidane ?

Comme l’a révélé Sport Bild jeudi, la direction du Bayern Munich envisagerait à son tour de confier le poste d’entraîneur à Zinedine Zidane la saison prochaine pour remplacer Thomas Tuchel, et un tandem avec Franck Ribéry en tant qu’adjoint a d’ailleurs été évoqué.

« Il se sentira très bien »