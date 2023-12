OM : Un renfort est validé dans le vestiaire

La rédaction

Vainqueur de ses cinq derniers matchs en championnat, l'OM s'est parfaitement replacé dans la course à l'Europe. Un regain de forme grandement lié aux récents choix forts payants de Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse ce mardi, Samuel Gigot s'est montré dithyrambique à l'égard de son entraîneur.

Dans le dur en début de saison, l'OM marche actuellement sur l'eau. Victorieux de Clermont dimanche après-midi (2-1), les Marseillais ont signé un cinquième succès de rang en Ligue 1. Si le club phocéen va mieux ces derniers temps, il le doit en grande partie à son entraîneur, Gennaro Gattuso, arrivé sur la Canebière fin septembre, suite au départ prématuré de Marcelino.

«On est contents de l'avoir avec nous»

Présent en conférence de presse à la veille de défier Montpellier en championnat (21h), Samuel Gigot n'a pas tari d'éloges à son sujet. « On connaît la carrière formidable de joueur. C'est un plaisir et un honneur d'être coaché par un coach comme ça, on est contents de l'avoir avec nous » .

«J'adore sa grinta, il nous donne la rage, l'envie de se battre»