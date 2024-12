OM : Un joueur veut vaincre la malédiction !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a remporté la compétition à 10 reprises dans son histoire, l’OM n’a plus gagné la Coupe de France depuis près de 35 ans. Le dernier succès du club marseillais dans cette compétition remonte à 1989, une malédiction que les Olympiens comptent stopper cette saison, comme l’a déclaré Quentin Merlin.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, l’OM a facilement assuré sa qualification pour les 16es de finale en s’imposant sur la pelouse de l’ASSE ce dimanche (0-4). Vainqueur de cette compétition avec le FC Nantes en 2022, Quentin Merlin veut maintenant faire de même à Marseille.

Le plan hivernal de De Zerbi se dessine, et il a une pépite en tête ! 🔍 Restez connectés pour découvrir son choix.

➡️ https://t.co/Ek6JupCCyI pic.twitter.com/RW3xTpMGlH — le10sport (@le10sport) December 22, 2024

« On a pour but de remporter la Coupe de France »

« On a pour but de remporter la Coupe de France. Quand on dispute une compétition, c’est pour aller au bout. C’est une émotion qui est magique à vivre. Je l’ai vécu avec Nantes, je l’ai remportée et je l’ai perdue… », a déclaré Quentin Merlin, dans des propos rapportés par La Provence.

« Ici à Marseille où elle n’a pas été remportée depuis 1989 »

D’autant plus que cela fait presque 35 ans que l’OM n’a plus remporté la Coupe de France : « Ce sont des moments qui restent gravés et encore plus ici à Marseille où elle n’a pas été remportée depuis 1989. Notre objectif, c’est d’aller au bout. »